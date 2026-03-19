una mostra sulle malattie rare

Nella scuola Ricci Muratori è stata inaugurata una mostra dedicata alle malattie rare, un evento che ha visto la partecipazione di più di 200 studenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su questa tematica, offrendo informazioni e approfondimenti attraverso esposizioni e materiali divulgativi. L’evento si è svolto nelle aule e negli spazi comuni dell’istituto, coinvolgendo attivamente gli studenti presenti.

Presso la scuola ’Ricci Muratori’ si è svolta l’inaugurazione della mostra dedicata alle malattie rare, un’importante iniziativa di sensibilizzazione che ha coinvolto oltre 200 studenti. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’associazione il ’sorriso di Giada’ che da anni porta avanti un costante impegno nelle scuole attraverso l’opera dei propri volontari, con l’obiettivo di educare le giovani generazioni ai valori della disabilità, dell’inclusione e del rispetto della persona. La finalità condivisa è quella di contribuire alla costruzione di una società sempre più consapevole, solidale e rispettosa delle fragilità. La mostra è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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