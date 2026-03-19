Domani sera alle 20, sarà in scena “Noi Protozoi”, uno spettacolo che racconta di una navicella diretta verso Marte con due astronauti considerati improbabili. La narrazione si concentra su una missione che, a differenza delle imprese epiche, si presenta come poco eroica e più vicina alla realtà quotidiana degli astronauti. La rappresentazione mette in evidenza questa prospettiva insolita e originale.

Una navicella che corre verso Marte, due astronauti improbabili e una missione che ha poco di eroico: è da questa premessa spiazzante che prende forma ‘Noi Protozoi’, lo spettacolo in scena domani sera, venerdì, alle 20.30 al Dialma Ruggiero di Fossitermi. Un progetto teatrale che unisce fantascienza e introspezione, firmato da Anna Chiara Colombo e Jonathan Lazzini, autori di una drammaturgia a quattro mani capace di mescolare ironia e inquietudine. Al centro della scena ci sono C1 e C2, due ‘cosmonauti’ fuori dagli schemi, scelti non per eccellenza ma per marginalità: ex tossicodipendenti spediti nello spazio come cavie sacrificabili nella missione ‘Red Pioneer’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una missione poco eroica

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