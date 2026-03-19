una famiglia distrutta

Mentre la guerra prosegue nella regione, si registrano nuovi attacchi che costringono molte persone a lasciare le loro case. Una famiglia ha perso tutto a causa di un bombardamento, lasciando dietro di sé macerie e ricordi cancellati. Le autorità segnalano un incremento degli sfollamenti, con nuclei familiari che cercano rifugio in zone sicure. La situazione rimane critica e senza segni di miglioramento immediato.

? Mentre la guerra infuria nel resto della regione, continuano gli attacchi e gli sfollamenti nel nord della valle del Giordano, dove le comunità palestinesi subiscono le pressioni crescenti dei coloni e dell’esercito israeliani, scrive il sito +972 Magazine, secondo il quale nelle ultime settimane gli abitanti di almeno quattro villaggi della Cisgiordania sono stati costretti a lasciare le loro case. La mattina presto del 15 marzo a Tammun una famiglia di quattro persone – il padre Ali Khaled Bani Odeh, 37 anni, la madre Waad, 35, e i due figli Mohammad e Othman, di 7 e 5 anni – è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da una pattuglia di soldati israeliani. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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