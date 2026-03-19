Con la commedia "Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord" si chiude il sipario sulla stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo, realizzata da Comune in collaborazione con Teatro Time e Amat. Sul palcoscenico domani sera (ore 21.15) saliranno Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso. Scritta da Marc Angelet e Cristina Clemente, tradotta e adattata da Pino Tierno e messa in scena con la regia di Ferdinando Ceriani, ‘Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord’ è proposta in sostituzione dell’annunciato titolo ‘Più vera del vero’, la cui tournée è stata sospesa. Monica, con il marito spagnolo Ramon e il figlio Giuliano, è in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale con sua sorella Silvia, il suo compagno finlandese di lei Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una commedia "tra verità e bugie"

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