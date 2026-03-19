’Un secolo con Dante Bighi’ al via la mostra a tappe

Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Dante Bighi, nato il 18 marzo 1926. Per ricordarlo, il Comune di Copparo ha organizzato una mostra a tappe intitolata “Un secolo con Dante Bighi”. L’evento è curato dall’Assessorato alla Cultura e si svolge con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura del pittore. La manifestazione coinvolge diverse sedi della città nel corso dell’anno.

Quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita di Dante Bighi, avvenuta il 18 marzo 1926. Il Comune di Copparo gli renderà omaggio, attraverso l’iniziativa “Un secolo con Dante Bighi” curata dall’Assessorato alla Cultura. Nell’atrio centrale della Residenza Municipale, sino a maggio – mese in cui si celebra l’anniversario della scomparsa di Bighi – sarà esposta a cadenza mensile una delle opere dell’artista, permettendo a tutti di poterla ammirare. La prima sarà “ Spremuta di carta ”, facente parte di una serie di creazioni sullo stesso tema che hanno permesso a Dante Bighi di essere inserito nel contesto delle ultime correnti artistiche contemporanee internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Un secolo con Dante Bighi’, al via la mostra a tappe Articoli correlati A spasso per la città con Dante. Al via una mostra immersiva: "Ora un monumento per il poeta"Una parentesi, una specie di bolla spazio-temporale che ci porta ad immaginare il ’Sommo Poeta’ a passeggio fra le vie di Forlì, una città... Leggi anche: “Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza”, la mostra multimediale al Museo Diocesano di Salerno Altri aggiornamenti su Dante Bighi Argomenti discussi: ’Un secolo con Dante Bighi’, al via la mostra a tappe. ’Un secolo con Dante Bighi’, al via la mostra a tappeQuest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita di Dante Bighi, avvenuta il 18 marzo 1926. Il Comune di Copparo gli renderà omaggio, attraverso l’iniziativa Un secolo con Dante Bighi curata dall’Ass ... ilrestodelcarlino.it La comunità ricorda Dante Bighi. Con l’arte diede lustro al paeseCopparo, come ogni anno, ha ricordato uno dei propri figli più illustri. Ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di... Copparo, come ogni anno, ha ricordato uno dei propri figli più illustri. Ieri, ... ilrestodelcarlino.it