un referendum sul futuro della magistratura

Il 22 e il 23 marzo in Italia si svolge un referendum sulla riforma della giustizia. La consultazione riguarda modifiche che alcuni critici considerano una minaccia all’indipendenza dei giudici. La votazione coinvolge cittadini italiani che devono esprimersi sulla proposta di modifica delle norme in materia giudiziaria. L’esito della consultazione determinerà il futuro della struttura giudiziaria nazionale.

Il 22 e il 23 marzo in Italia si vota sulla riforma della giustizia. Minaccia l’indipendenza dei giudici, dice chi è contro. Metterà fine ai conflitti tra magistrati e politici, sostengono i favorevoli Il 22 e il 23 marzo in Italia si vota sulla riforma della giustizia. Minaccia l’indipendenza dei giudici, dice chi è contro. Metterà fine ai conflitti tra magistrati e politici, sostengono i favorevoli L’Italia della leader di estrema destra Giorgia Meloni il 22 e il 23 marzo si prepara a votare per un referendum su un testo ormai oscurato dallo scenario in cui si inserisce. In un paese sottoposto a forti tensioni, dove l’economia è minacciata dagli sviluppi geopolitici globali, gli elettori sono chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che riorganizza la magistratura italiana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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