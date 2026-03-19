Un ponte aereo tra Abu Dhabi e Atene per allontanare dalla guerra le persone insieme ai loro animali

Il governo greco ha predisposto un ponte aereo dagli Emirati Arabi per evacuare oltre cento persone e i loro animali domestici dall’area coinvolta nel conflitto con l’Iran. Il volo collega Abu Dhabi ad Atene, consentendo il trasferimento di civili e animali in modo rapido e sicuro. L’operazione mira a mettere in salvo chi si trova nel vortice della crisi.

Il governo greco ha organizzato un ponte aereo dagli Emirati Arabi per evacuare più di cento persone insieme ai loro animali domestici dall’area del conflitto con l’Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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