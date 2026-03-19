Un paesaggio sonoro interiore può salvarci dalla crisi climatica

Da cms.ilmanifesto.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica viene considerata un mezzo potente per sensibilizzare le persone sui temi ambientali. Attraverso melodie e suoni, si mira a rafforzare la connessione tra individui e natura, portando a una maggiore attenzione alle questioni climatiche. Ricercatori e musicisti si impegnano per usare questa forma d’arte come strumento di comunicazione e cambiamento. La musica, quindi, si configura come un possibile alleato contro la crisi climatica.

La musica può essere uno strumento fondamentale per accrescere la consapevolezza climatica. Il nostro ambiente acustico è però colonizzato dal rumore, e questo è il segno più tangibile della disconnessione tra l’essere umano e la natura. Per questo è necessario reimparare ad ascoltare. Lo scrive il musicista e ricercatore ambientale Dario Giardi in un agile libro, E se fosse la musica a salvarci? (Mimesis, pp. 155, euro 9), che affronta il tema della crisi climatica globale da un’angolazione molto particolare: quella sensoriale e della memoria, che deriva dall’ascolto dei suoni della natura e perfino da quelli del silenzio, come ha insegnato il compositore americano John Cage. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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