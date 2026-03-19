Un libro silenzioso invita i lettori a esplorare l’universo di Francesco De Gregori, offrendo uno sguardo diverso sulle sue canzoni. La pubblicazione si propone di far conoscere i personaggi che popolano le sue composizioni e cosa accade loro una volta che le melodie si interrompono. La narrazione si concentra sugli aspetti narrativi e sui dettagli presenti nei testi senza aggiunte o interpretazioni.

Dove vanno i personaggi delle canzoni quando le canzoni finiscono? A questa domanda cerca di rispondere un volume pubblicato da Carthusia Edizioni, un silent book: un libro senza parole dove la narrazione è affidata solo alla forza delle immagini, per raccontare l’universo lirico del cantautore Francesco De Gregori. Il progetto nasce da un’intuizione corale, che ha visto collaborare da una parte Patrizia Zerbi, editrice di Carthusia, che da quindici anni promuove i libri silenziosi come genere letterario capace di adottare un linguaggio democratico, e universale; e dall’altra Angelo Ruta, illustratore dalla grande sensibilità cinematografica, e Claudio Corbino, presidente dell’Associazione Diplomatici e amico storico del cantautore italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un libro silenzioso per avventurarsi nell’immaginario di Francesco De Gregori

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