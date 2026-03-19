Alla biblioteca Perodi di Cerreto Guidi si tiene un nuovo incontro nell’ambito della rassegna letteraria

Nuovo appuntamento alla biblioteca Perodi di Cerreto Guidi con la rassegna letteraria "Incontri intorno ai libri". Stavolta a essere ospite domani sarà, con una doppia presentazione, Fabrizio Silei (nella foto). Alle 19, infatti, si parlerà del suo libro " Senza Cuore ", un incontro aperto a tutte le ragazze e i ragazzi organizzato in collaborazione con il gruppo di lettura "Sulle ali di un libro". A seguire poi, a partire dalle 21.15, ecco " L’isola dei silenzi " per il quale a conversare con l’autore sarà la sindaca del comune di Cerreto Guidi, Simona Rossetti. L’ingresso è gratuito, mentre per informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un incontro “Senza cuore“ con Silei

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