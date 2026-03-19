Un focolaio senza precedenti difficile da prevedere e ancora non del tutto sotto controllo cresce l’allarme in Gran Bretagna per la meningite B

Da ilfattoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità sanitarie britanniche hanno annunciato un focolaio di meningite B nel sud del Regno Unito, in particolare nella contea del Kent. La diffusione della malattia è considerata senza precedenti, difficile da prevedere e ancora non completamente sotto controllo. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità locali e le strutture sanitarie della zona.

“Un focolaio senza precedenti, difficile da prevedere e ancora non del tutto sotto controllo”. È con queste parole che le autorità sanitarie britanniche descrivono l’ondata di meningite che ha colpito il sud dell’ Regno Unito, concentrata nella contea del Kent. I casi sono saliti a 27, rispetto ai 20 inizialmente registrati, e coinvolgono due università e quattro scuole superiori. Il focolaio è riconducibile al meningococco B, un batterio che si trasmette attraverso il contatto ravvicinato, e che può provocare forme gravi di infezione. A perdere la vita sono stati due giovani studenti, uno di 21 anni e una ragazza di 18. L’origine dei contagi è stata individuata nella città di Canterbury, dove diversi ragazzi avrebbero contratto l’infezione dopo aver frequentato il Club Chemistry, indicato come uno dei principali luoghi di diffusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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