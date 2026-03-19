Le autorità sanitarie britanniche hanno annunciato un focolaio di meningite B nel sud del Regno Unito, in particolare nella contea del Kent. La diffusione della malattia è considerata senza precedenti, difficile da prevedere e ancora non completamente sotto controllo. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità locali e le strutture sanitarie della zona.

“Un focolaio senza precedenti, difficile da prevedere e ancora non del tutto sotto controllo”. È con queste parole che le autorità sanitarie britanniche descrivono l’ondata di meningite che ha colpito il sud dell’ Regno Unito, concentrata nella contea del Kent. I casi sono saliti a 27, rispetto ai 20 inizialmente registrati, e coinvolgono due università e quattro scuole superiori. Il focolaio è riconducibile al meningococco B, un batterio che si trasmette attraverso il contatto ravvicinato, e che può provocare forme gravi di infezione. A perdere la vita sono stati due giovani studenti, uno di 21 anni e una ragazza di 18. L’origine dei contagi è stata individuata nella città di Canterbury, dove diversi ragazzi avrebbero contratto l’infezione dopo aver frequentato il Club Chemistry, indicato come uno dei principali luoghi di diffusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un focolaio senza precedenti, difficile da prevedere e ancora non del tutto sotto controllo”, cresce l’allarme in Gran Bretagna per la meningite B

Articoli correlati

Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casiContinua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito.

“Focolaio senza precedenti”. Salgono i casi di meningite in Inghilterra: campus deserti, il contagio arriva a LondraLondra, 19 marzo 2026 – Continua l’allerta sanitaria nel Regno Unito, salita di livello nelle ultime ore, in quanto il focolaio di meningite sta...

Approfondimenti e contenuti su Gran Bretagna

Temi più discussi: Focolaio di meningite senza precedenti nel Kent, già due giovani morti; Allerta meningite senza precedenti nel Sud dell’Inghilterra: due vittime e focolaio tra studenti nel Kent; Meningite B, focolaio nel Regno Unito: due giovani morti e 15 casi confermati. Scattano vaccini e profilassi; Casi di meningite e morti in Inghilterra, ministro della Sanità dà l'allarme: Situazione senza precedenti.

Focolaio di meningite 'senza precedenti' in Gran Bretagna, i casi sono saliti a 27E' salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio senza precedenti diffusosi fra i giovani di alcune univers ... ansa.it

Gran Bretagna, scatta l’allarme senza precedenti di meningite: i casi salgono a 27 tra scuole e università, due mortiMeningite in Gb, salgono a 27 i casi tra scuole e università. Due i morti, le autorità non escludono che il focolaio sia ancora attivo ... affaritaliani.it

La Gran Bretagna annuncia piano a 6 per riapertura di Hormuz, c’è anche l’Italia Chiesta una moratoria globale immediata sugli attacchi alle infrastrutture civili, compresi gli impianti petroliferi e di gas... - facebook.com facebook

Donald Trump esprime frustrazione per la risposta della Gran Bretagna alla sua richiesta di mobilitazione in Iran. Il tycoon, che domenica ha parlato col premier Keir Starmer, ha detto che "il Regno Unito potrebbe essere considerato l'alleato numero uno, q x.com