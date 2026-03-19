Un colpo dell' Ue contro gli auto dazi

La Commissione europea ha presentato ieri una proposta di regolamento chiamata EU Inc., segnando il primo passo verso la creazione di un nuovo regime per le imprese. La bozza del documento apre la strada a un quadro normativo che coinvolge tutte le aziende operanti nell’Unione Europea, con l’obiettivo di regolamentare in modo più strutturato le attività economiche all’interno dei paesi membri.

Abbattere le barriere che frenano la competizione si può. Il caso positivo di Eu Inc. Ieri la Commissione europea ha presentato la bozza di regolamento su EU Inc., il primo passo verso la creazione di un 28° regime per le imprese. Si tratta di un deciso cambio di passo rispetto all’andazzo degli ultimi anni, che segna il ritorno dello sforzo di costruire un vero mercato interno al centro dell’azione politica delle istituzioni europee. Creando regole direttamente applicabili su tutto il territorio dell’Unione, in prospettiva si possono aggirare le tante barriere implicite alla crescita delle imprese poste dagli ordinamenti nazionali, sconfiggendo quegli auto-dazi denunciati dal Rapporto Draghi e, soprattutto, dal Rapporto Letta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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