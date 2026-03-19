Un caffè con il recruiter | analisi del curriculum competenze il match tra profilo e domanda di lavoro

Durante un colloquio di lavoro, il recruiter analizza il curriculum e valuta le competenze del candidato, cercando di capire se il profilo corrisponde alla posizione richiesta. La fase di selezione si concentra sulla compatibilità tra le esperienze professionali e le esigenze dell’azienda. La ricerca di un impiego può durare mesi, con diversi passaggi interni al processo di assunzione.

I colloqui di lavoro sono frequentemente associati a tensione e incertezza. La ricerca di un impiego oggi, infatti, può richiedere mesi e comportare passaggi a vuoto. In questo contesto nasce “Il caffè con il recruiter”, iniziativa promossa da e-work – HR Company, che riformula il colloquio come confronto operativo e orientato all’esito. Per tutto il mese di marzo l’agenzia organizza incontri individuali nelle proprie filiali, rivolti a chi intende fare il punto sul proprio percorso e sulle opportunità disponibili. Gli appuntamenti sono strutturati come un dialogo diretto tra candidato e recruiter: analisi del curriculum, messa a fuoco delle competenze, verifica della coerenza tra profilo e domanda di lavoro, individuazione di possibili sbocchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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