Un anno di sport a Monte Sant’Angelo presentato il calendario annuale degli appuntamenti sportivi

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha annunciato il calendario degli eventi sportivi previsti per l’anno. La presentazione si è svolta martedì 17 marzo nella Biblioteca comunale e è stata trasmessa anche in diretta streaming sui social ufficiali. L’iniziativa include diverse manifestazioni sportive programmate per i prossimi mesi, coinvolgendo atleti e appassionati della zona. Lo scopo è promuovere l’attività fisica tra i cittadini.

“Un anno di sport non è solo un calendario di eventi, ma la fotografia di una città viva, capace di mettere al centro i valori più autentici dello sport: partecipazione, rispetto, inclusione, impegno e spirito di comunità”, dichiara il sindaco Pierpaolo d'Arienzo. “Dietro questo programma c’è il lavoro quotidiano di associazioni, volontari, famiglie, educatori e dirigenti sportivi che contribuiscono a rendere Monte Sant’Angelo una comunità più coesa e attenta ai giovani. A tutti loro va il nostro grazie”. “Con questo calendario diamo continuità a un percorso che abbiamo costruito insieme al mondo sportivo cittadino”, afferma l’assessore allo sport Giovanni Vergura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un anno di sport a Monte Sant’Angelo, presentato il calendario annuale degli appuntamenti sportivi Articoli correlati Federico II inaugura un’area per lo sport nel campus di Monte Sant’AngeloIl campus di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport, alla... Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un anno di sport a Monte Sant'Angelo... Discussioni sull' argomento Un anno di sport a Monte Sant’Angelo, presentato il calendario annuale degli appuntamenti sportivi; Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la Settimana dell’Educazione; IL LEARNING SCIENCES INSTITUTE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA A MONTE SANT’ANGELO CON IL LABORATORIO CHI HA DETTO CHE NON PUOI? PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE; MARZO DONNA 2026 Il tuo nome, Donna : Chi siamo e da dove siamo partite. Il Cammino della Pace da L’Aquila a Monte Sant’Angelo in Puglia attraversa 20 km, 35 tappe, tre regioni, 29 comuni e 4 parchi nazionali | Video - facebook.com facebook