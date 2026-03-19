Umbria | aiuti concreti per donne sfollate dai conflitti

L’assemblea legislativa della regione Umbria ha approvato un provvedimento che obbliga la Giunta a rafforzare l’impegno internazionale sui diritti umani, con particolare attenzione alle donne sfollate a causa dei conflitti armati. La decisione mira a garantire interventi concreti e mirati per proteggere le donne colpite dalla violenza nei teatri di guerra.

Perugia, 19 marzo 2026. L’assemblea legislativa regionale ha dato il via libera a un provvedimento che impegna la Giunta umbra a potenziare l’azione internazionale per i diritti umani, focalizzandosi sulla protezione delle donne colpite dalla violenza nei teatri di guerra. L’iniziativa, approvata con undici voti favorevoli e cinque astenuti, nasce da una proposta firmata dalle consigliere Maria Grazia Proietti e Letizia Michelini. Il testo approvato non si limita alla dichiarazione d’intenti: definisce percorsi concreti di supporto sanitario e psicologico per le rifugiate provenienti da zone di conflitto. La mozione chiede inoltre alle istituzioni regionali di fare pressione su Governo italiano e Unione Europea affinché si rafforzi la diplomazia per fermare le ostilità e proteggere i diritti femminili in tempo di guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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