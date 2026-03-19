umbertone e berluskaiser 30 anni di liti e alleanze

Umberto Bossi, leader della Lega, e Silvio Berlusconi, ex premier e fondatore di Forza Italia, hanno avuto una lunga storia di tensioni e collaborazioni che dura ormai da trent'anni. Nel corso del tempo, figure come Tremonti hanno cercato di mediare tra i due, mentre Berlusconi veniva spesso descritto come un fratello dal Senatùr. Bossi è stato tra i più colpiti dalla morte di Berlusconi.

Tremonti mediava, Silvio per il Senatùr divenne «un fratello». Fra i più commossi quando morì Silvio Berlusconi, c'era Umberto Bossi. In quegli istanti al fondatore della Lega saranno passati nella mente decine di immagini e ricordi di un rapporto in cui rivalità politica e amicizia si sono intrecciati con alti e bassi: «Attenti a Berluskaiser», diceva nel '94 diffidente il Senatùr, prima di diventare ospite fisso delle cene al lunedì ad Arcore, dove il Cavaliere voleva sempre «l'Umbertone». E alla fine, «per tanti anni» Berlusconi è stato per lui «come un fratello». Dall’accordo del 1994 alla rottura In vista delle elezioni del 1994, Berlusconi manda una lettera a Bossi per invitarlo a trovare «identità di vedute». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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