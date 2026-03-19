Ultra Conero 2026 ESCLUSIVA Run2U Porto Recanati | vigilia gara coi campioni dell’ultramaratona

A Porto Recanati si svolge la serata pre-gara dell’Ultra Conero 2026, una delle competizioni di ultramaratona più importanti dell’anno. Gli atleti si preparano alla sfida, mentre gli organizzatori e i partecipanti condividono momenti di tensione e entusiasmo prima della partenza. La manifestazione, promossa da Run2U, richiama appassionati e campioni dell’ultramaratona pronti a sfidare i propri limiti lungo il tracciato.

Run2U Special – Ultra Conero 2026 Esclusiva dalla serata pre-gara La magia della vigilia, l’energia degli atleti e l’atmosfera unica della grande ultradistanza. Alla vigilia di una grande sfida c’è sempre qualcosa di speciale nell’aria.Le emozioni, l’attesa, gli sguardi degli atleti pronti a mettersi alla prova. Siamo a Porto Recanati, dove il tramonto sull’Adriatico accompagna la serata che precede una delle ultramaratone più affascinanti d’Italia: l’Ultra Conero. In questo speciale di Run2U vi portiamo dentro la vigilia della gara: tra campioni della nazionale, racconti, sorrisi, tensione e la grande passione che unisce tutti gli ultrarunner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ultra Conero 2026 ESCLUSIVA Run2U. Porto Recanati: “vigilia gara” coi campioni dell’ultramaratona Articoli correlati Marche, erosione costiera: Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati.La Regione Marche si mobilita per contrastare l’erosione costiera che minaccia il litorale di Porto Recanati e l’intera Riviera del Conero. Leggi anche: Dal sogno al traguardo: tutte le sfaccettature dell’Ultra del Conero raccontata da Paolo Bravi