Ultimissime Inter LIVE | Lautaro punta al recupero flash si insiste per Vicario

Nelle ultime ore, l'Inter ha aggiornato sulla condizione di Lautaro Martinez, che cerca di recuperare in fretta dopo un infortunio. Nel frattempo, si continua a discutere sulla possibile assegnazione di Vicario come nuovo portiere della squadra. Le notizie arrivano direttamente dalla redazione di Inter News 24, che monitora in tempo reale le novità più rilevanti in casa nerazzurra.

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