Ue il commissario Hansen | In caso di guerra gli agricoltori sarebbero importanti guidano mezzi pesanti M5s | Parole assurde

Il commissario europeo ha affermato che in caso di guerra gli agricoltori svolgerebbero un ruolo importante perché sono in grado di guidare mezzi pesanti e conoscono bene il territorio. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di un partito politico, che ha commentato le parole come assurde. Nessun altro dettaglio o contestualizzazione è stato fornito.

“In caso di guerra gli agricoltori sarebbero molto importanti. Sanno guidare mezzi pesanti e conoscono benissimo il territorio”. Lo ha detto il Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Christophe Hansen durante la sua audizione al Parlamento europeo. Dichiarazioni che non sono piaciute al M5s. “Non volevamo credere alle nostre orecchie” ha commentato Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento, in una nota. “Contestiamo queste parole assurde che dimostrano ancora una volta la vera natura di questa Commissione guerrafondaia”. L'articolo Ue, il commissario Hansen: “In caso di guerra gli agricoltori sarebbero importanti, guidano mezzi pesanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ue, il commissario Hansen: “In caso di guerra gli agricoltori sarebbero importanti, guidano mezzi pesanti”. M5s: “Parole assurde” Articoli correlati Parigi, centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l'accordo UE-MercosurHome > Esteri > Parigi, centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l'accordo UE-Mercosur Centinaia di... Leggi anche: Caso Epstein, il commissario Ue Sefcovic: “Mai avuto contatti con il finanziere” Contenuti e approfondimenti su Ue il commissario Hansen In caso di... Temi più discussi: Il clima fa male al miele dell’UE, la Commissione annuncia misure per salvarlo; La Commissione Europea dice no al raddoppio delle importazioni di olio tunisino a dazio zero; Olio tunisino, l’Ue frena l’importazione a dazio zero. Ma ormai è tardi; Niente raddoppio di olio tunisino a dazio zero. Il commissario Ue Hansen a Berlino, al via la Green weekIl commissario Ue all'Agricoltura Christophe Hansen è a Berlino per partecipare alla cerimonia di apertura della 100esima edizione della Green Week (Grüne Woche), la fiera internazionale annuale ... ansa.it Olio d’oliva, Bruxelles esclude nuove concessioni alle importazioni dalla TunisiaIn una lettera a Coldiretti e Filiera Italia, il commissario Christophe Hansen chiarisce che Bruxelles non intende ampliare le quote di importazione a dazio zero richieste dal Paese nordafricano ... italiaatavola.net Martha Marita Hansen (@martha.m.hansen) - facebook.com facebook