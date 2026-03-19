Ucraina Russia | Colloqui sospesi a causa della guerra in Iran

I negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina sono stati interrotti a causa della situazione in Iran. La sospensione riguarda i colloqui di pace, che sono stati temporaneamente interrotti. La decisione è stata comunicata in seguito alle tensioni in atto nella regione iraniana. Al momento, non sono previste nuove date per i prossimi incontri.

(Adnkronos) – I colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina sono sospesi a causa della guerra con l'Iran. Lo ha riferito il quotidiano russo Izvestia, secondo cui il Cremlino ha confermato la pausa dei negoziati e la guerra con l'Iran potrebbe spingere Kiev verso un compromesso. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ucraina, Russia e Stati Uniti si incontreranno per i primi colloqui trilaterali per porre fine alla guerraDopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos giovedì, Zelensky ha affermato che i termini delle garanzie di sicurezza per...

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin in qualunque formato”. Mosca: “Irrigidiremo nostra posizione a colloqui”Le notizie di martedì 30 dicembr, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti.

Zelensky si dice pronto per un altro round di colloqui di pace, ma aspetta Stati Uniti e Russia

Altri aggiornamenti su Ucraina Russia Colloqui sospesi a causa...

Temi più discussi: Kiev: 'Sospesi i colloqui trilaterali tra Ucraina, Usa e Russia'; Zelensky si dice pronto per un altro round di colloqui di pace, ma aspetta Stati Uniti e Russia; Video. Zelensky pronto per un altro round di colloqui, attende Usa e Russia; La crisi in Medio Oriente blocca i negoziati trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington.

Ucraina, Russia: Colloqui sospesi a causa della guerra in IranI colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina sono sospesi a causa della guerra con l’Iran. Lo ha riferito il quotidiano russo Izvestia, secondo cui il Cremlino ha confermato la pausa dei negoz ... notizie.it

Guerra Ucraina Russia, Kiev: Sospesi i colloqui trilaterali per situazione in MO. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Sospesi i colloqui trilaterali per situazione in MO'. LIVE ... tg24.sky.it

Sotto la guerra, la vita resiste: nei tunnel della metro ucraina dove il cibo sfida le bombe - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com

Vertice Ue del 19-20 marzo a Bruxelles: divisioni su Ucraina, prezzi dell'energia e guerra in Medio Oriente. I dettagli >> https://buff.ly/txftqVd - facebook.com facebook