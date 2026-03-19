Uccide la moglie | prima la lite poi i fendenti Vincenzo e Valentina si erano sposati un anno fa

Un uomo ha ucciso la moglie con coltellate durante un diverbio avvenuto in casa. La coppia, sposata da circa un anno, era coinvolta in una lite che si è conclusa con l’omicidio. L’episodio si è verificato ieri a Bergamo, provocando sgomento nella comunità e lasciando un segno anche nella nostra regione.

Imola, 19 marzo 2026 – Uccisa a coltellate in casa dal marito. L’ennesimo femminicidio si è consumato ieri a Bergamo, lasciando una profonda ferita anche nel nostro territorio. A perdere la vita per mano del marito è stata la 42enne Valentina Sarto, originaria di Bologna, colpita più volte da Vincenzo Dongellini, classe 1976, originario di Sassoleone (Casalfiumanese). L’uomo, dopo aver colpito ripetutamente la compagna, ha poi tentato il suicidio e, attualmente, si trova in stato d’arresto piantonato in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero comunque a tal punto serie da metterlo in pericolo di vita. La ricostruzione del delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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