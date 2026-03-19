ubriaco e drogato causa uno scontro poi denuncia una donna condannato

Un uomo ubriaco e sotto l’effetto di droghe ha provocato un incidente e successivamente ha denunciato una donna. La donna, una civitanovese impegnata nel sociale e nel volontariato, era stata coinvolta nel sinistro. L’uomo, dopo aver causato lo scontro, si è rivolto ai carabinieri per presentare una denuncia contro di lei. È stato poi condannato per le sue azioni.

Era andato dai carabinieri per denunciare la civitanovese Giovanna Capodarca, candidata sindaco nel 2017 e da sempre attiva nel mondo del sociale e del volontariato, sostenendo che lei in auto avesse causato un incidente. Invece era colpa sua, che per giunta guidava ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Per questo un 37enne di Morrovalle, Enrico Gaspari, è stato condannato per calunnia. L’incidente era avvenuto la notte del 17 settembre 2023, in superstrada dopo l’uscita di Pollenza in direzione di Civitanova. Capodarca era al volante di una Fiat Panda mentre il 37enne era alla guida di una Ford Fiesta. Secondo i carabinieri tra i due mezzi c’era stato un tamponamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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