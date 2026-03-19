Tutorial Mobilità docenti 2026 a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Giovedì 19 marzo alle 17 | 00

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro delle domande di mobilità del personale docente, con un evento dal vivo previsto giovedì 19 marzo alle 17:00, durante il quale Cavallini di Anief risponderà alle domande sui dettagli e le precauzioni da seguire per presentare correttamente l’istanza. È importante prestare attenzione alle istruzioni per evitare errori durante la procedura.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l’istanza. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Sabato 14 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l'istanza Tutto quello che riguarda Tutorial Mobilità Temi più discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30; Mobilità docenti 2026/2027: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità; Mobilità docenti e ATA 2026, ordinanza in arrivo: deroghe e non solo. Cosa è previsto. Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l’istanza. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Giovedì 19 marzo alle 17:00Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. orizzontescuola.it Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell’istanza tramite Istanze OnLineLa mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marz ... tecnicadellascuola.it Ore 8,00 una bella assemblea, come sempre molto partecipata, a Pozzuoli. Ore 10,00 congresso Uil Rua Campania alla Accademia delle Belle Arti di Napoli Ore 14,30 tutorial e question time sulla mobilità ad Orizzonte Scuola … Questa è stata la mia ro - facebook.com facebook Progetto Mobilità Sicura, tra i video premiati quello degli studenti del Foresi x.com