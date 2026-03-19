Tutorial Mobilità docenti 2026 a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Giovedì 19 marzo alle 17 | 00

Da orizzontescuola.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro delle domande di mobilità del personale docente, con un evento dal vivo previsto giovedì 19 marzo alle 17:00, durante il quale Cavallini di Anief risponderà alle domande sui dettagli e le precauzioni da seguire per presentare correttamente l’istanza. È importante prestare attenzione alle istruzioni per evitare errori durante la procedura.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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