tutelare il settore dei trasporti

Dario Passaniti, presidente della categoria Trasporti di Lapam Confartigianato, ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti criticità del settore. Ha segnalato che le difficoltà derivano sia dalle oscillazioni di mercato sia da alcuni comportamenti speculativi che influenzano l’intera filiera. La sua denuncia si rivolge a chi opera nel settore, evidenziando le sfide che devono affrontare quotidianamente.

A lanciare il grido d’allarme è Dario Passaniti, presidente della categoria Trasporti di Lapam Confartigianato (nella foto), che punta il dito non solo sulle oscillazioni di mercato, ma anche su fenomeni speculativi. Secondo l’associazione, la situazione è molto critica: il carburante incide oggi in modo determinante sui bilanci aziendali, arrivando a rappresentare una quota compresa tra il 25% e il 35% dei costi operativi totali di una flotta commerciale. "Alle oscillazioni del mercato si sommano dinamiche speculative che si riversano direttamente sul prezzo finale alla pompa, colpendo al cuore il settore – precisa appunto Passaniti –. Abbiamo bisogno di tutele per continuare a operare e per proteggere un asset strategico per il Paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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