Turismo Cangemi | Se manca la mobilità viene meno

Un esponente del settore del turismo commenta la situazione attuale, affermando che da un quarto di secolo si parla di destagionalizzazione senza ottenere risultati concreti. Secondo lui, le discussioni passate sono state vane perché mancavano le condizioni fondamentali per affrontare davvero il tema. La sua analisi mette in evidenza come la mancanza di mobilità possa compromettere l’intero settore.

(Adnkronos) – ''Da 25 anni sento parlare di destagionalizzazione, ma secondo me quello che abbiamo detto nel passato non è servito a nulla: mancavano proprio le basi per discutere di destagionalizzazione''. Va dritto al punto Lino Cangemi, presidente MasterGroup World e consigliere del direttivo nazionale Astoi Confindustria Viaggi, durante la due giorni della Fondazione Magna Grecia “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica”. “Turisticamente la Calabria è a trazione estiva – aggiunge – Quando si è capita l'importanza del turismo durante mesi invernali siamo arrivati tardi. Altre regioni, come la Puglia, sono intervenute ristrutturando tutto il possibile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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