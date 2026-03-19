Tommaso Turci, intervistato dalla nostra redazione, ha commentato il rendimento di Niclas Fullkrug al Milan, affermando di aspettarsi maggiore continuità da parte dell’attaccante. Ha aggiunto che, secondo lui, il giocatore fatica a trovare il ritmo quando gioca solo in spezzoni di partita. L’intervista si è concentrata principalmente sulle performance recenti di Fullkrug e sul suo impatto nella squadra.

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il giornalista ed inviato di 'DAZN' Tommaso Turci. Nel corso della chiacchierata ha parlato del caso Leao-Pulisic vista la sua presenza a bordo campo all'Olimpico. Non solo, Turci si è espresso anche sul futuro di Niclas Fullkrug. Come ricordate, il tedesco è arrivato a gennaio al Milan con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, il quale non verrà probabilmente esercitato. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Fullkrug e le possibilità che rimanga al Milan: "Sinceramente mi aspettavo un po' più di continuità da parte di Fullkrug. È un calciatore che per trovare la migliore condizione ha bisogno di giocare, con gli spezzoni fa fatica ad arrivare ad essere al top della forma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Turci in esclusiva: “Fullkrug? Mi aspettavo più continuità. Con gli spezzoni fa fatica ad essere al top”

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