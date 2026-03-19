Turchia in migliaia a Istanbul manifestano per l’anniversario della detenzione del sindaco Imamoglu

A Istanbul, decine di migliaia di persone si sono radunate davanti al municipio per ricordare l’anniversario dell’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, avvenuto il 19 marzo 2025 con l’accusa di corruzione. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con i partecipanti che hanno espresso solidarietà e chiedevano la sua scarcerazione. La presenza si è concentrata lungo le strade principali della città.

Decine di migliaia di persone si sono radunate presso il municipio di Istanbul per celebrare un anno dalla detenzione e successiva incarcerazione del sindaco della città, Ekrem Imamoglu, arrestato il 19 marzo 2025 con l’accusa di corruzione. È considerato il principale sfidante al governo decennale del presidente Recep Tayyip Erdogan e la sua incarcerazione è ampiamente considerata come una mossa politica per rimuovere un importante contendente dalla prossima corsa presidenziale, attualmente prevista per il 2028. Ozgur Ozel, presidente del Partito popolare repubblicano, o CHP, a cui appartiene Imamoglu, ha definito la mossa un “ colpo di stato “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, in migliaia a Istanbul manifestano per l’anniversario della detenzione del sindaco Imamoglu Articoli correlati Turchia, comincia il processo all’ex sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?luIl 9 marzo è cominciato in Turchia il processo al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, detenuto da un anno per accuse di corruzione che l’opposizione... Afghanistan, migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del PakistanMigliaia di persone hanno manifestato a Khost contro l’aggressione militare del Pakistan in Afghanistan, nel mezzo di un conflitto che Islamabad ha... Una raccolta di contenuti su Turchia in migliaia a Istanbul... Discussioni sull' argomento A dieci anni dall’accordo Ue-Turchia, in migliaia continuano a vivere sulle isole greche in condizioni disumane; Turchia: migliaia di cittadini radunati a Istanbul in sostegno dell’ex sindaco Imamoglu; Viaggio in Turchia: cosa sapere prima di partire; 8 marzo, a Istanbul migliaia di donne manifestano sfidando le autorita'. Turchia, in migliaia a Istanbul manifestano per il primo anniversario della detenzione del sindaco(LaPresse) Decine di migliaia di persone si sono radunate mercoledì sera presso il municipio di Istanbul per celebrare un anno dalla detenzione ... stream24.ilsole24ore.com La Dolomiti Energia Trentino gioca una grandissima partita in Turchia ma nel finale la spunta il Besiktas. La meravigliosa @eurocup dei bianconeri termina a Istanbul #WeDieHard - facebook.com facebook #TG2000 - L’ #Iran non molla. #NATO schiera nuovi #patriot in #Turchia #18marzo #Teheran #Larijani #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #MedioOriente #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com