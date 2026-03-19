Nella guerra in Medio Oriente, Trump si trova a dover affrontare un saldo scarso di sostegno da parte degli alleati. Dopo mesi di tensioni e dichiarazioni, le risposte ufficiali sono state poche e spesso ambigue. La situazione politica internazionale resta complessa, con pochi segnali di un reale appoggio alle iniziative di Trump in questa regione.

Nella guerra in Medio Oriente sta raccogliendo ben poco sostegno: non è sorprendente dopo mesi di accuse, minacce e battute sprezzanti Vari media hanno raccontato come Donald Trump sia furioso per le risposte negative degli alleati alla sua richiesta di collaborare per riaprire la circolazione navale nello stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran. Nessuno dei paesi chiamati in causa, europei e non, si è detto disponibile. La cosa è tutto sommato poco sorprendente, dato che da mesi (e su alcune questioni da anni) il presidente statunitense attacca verbalmente e deride gli alleati, impone loro dazi economici, minaccia di abbandonarli dal punto di vita militare e rivendica di dover fare solo gli interessi degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump poteva aspettarsi altro dagli alleati?

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