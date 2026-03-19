Il presidente statunitense ha annunciato che, in risposta agli attacchi iraniani contro il Qatar avvenuti il 19 marzo, minaccia di colpire i giacimenti di gas iraniani. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il rischio di escalation nelle zone interessate. I mercati del petrolio hanno registrato un aumento dei prezzi a causa di queste tensioni.

Trump ha confermato che era stato l’esercito israeliano ad attaccare il 18 marzo la parte iraniana di questo giacimento di gas offshore nel golfo Persico, la cui altra parte è gestita dal Qatar. “Gli Stati Uniti non ne sapevano nulla”, ha assicurato. Per rappresaglia, il 18 marzo l’Iran aveva colpito il complesso qatariota di Ras Laffan, il più grande giacimento di gas naturale liquefatto del mondo. Un secondo attacco è stato poi condotto il 19 marzo. L’azienda statale qatariota QatarEnergy ha riferito di “danni considerevoli” al complesso di Ras Laffan. Gli incendi causati dagli attacchi iraniani sono stati domati la mattina del 19 marzo, secondo il ministero dell’interno qatariota. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump minaccia di colpire i giacimenti di gas iraniani in risposta agli attacchi al Qatar

Articoli correlati

Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani”Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar.

Iran, le immagini degli attacchi israeliani ai giacimenti di gas di South ParsDiversi impianti della Zona speciale per l’energia di South Pars, nel sud dell’Iran, sono stati colpiti dai raid condotti nelle scorse ore...

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump minaccia

Temi più discussi: Trump minaccia di colpire ancora Kharg: La distruggerò completamente. Perché l'isola iraniana è così strategica; Trump minaccia un nuovo attacco a Kharg, 'potrei distruggerla'; Teheran attacca impianto di gas in Qatar: l’ira di Trump; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi.

Trump minaccia un nuovo attacco a Kharg, 'potrei distruggerla'(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Donald Trump minaccia di colpire nuovamente l'isola di Kharg. In un'intervista di tre minuti a Pbs, il presidente degli Stati Uniti ha riferito di averglielo detto apertam ... msn.com

Trump attacca il terminale di Kharg, l’Iran minaccia rappresaglieL’ultimo capitolo della crisi tra Stati Uniti e Iran si è aperto nella notte tra venerdì e sabato con una serie di attacchi mirati contro obiettivi militari sull’isola di Kharg, hub cruciale dell’expo ... msn.com

«Il nucleare dell’Iran non è una minaccia»: Trump smentito dai suoi servizi segreti x.com

Trump "minaccia" la NATO Donald Trump ha criticato duramente la NATO dopo il rifiuto degli alleati di contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz. #Trump #NATO #Hormuz #Iran #UE #Macron - facebook.com facebook