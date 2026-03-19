Durante un'intervista, l'ex presidente ha affermato di non aver ricevuto avvisi riguardo a un possibile attacco all'Iran. Ha inoltre commentato il rapporto tra Giappone e Stati Uniti, sottolineando come il Giappone abbia una propensione alle sorprese, paragonandola all’attacco di Pearl Harbour. La conversazione si è concentrata su questioni di politica estera e sicurezza internazionale.

(Agenzia Vista) Usa, 19 marzo 2026 "Il Giappone e gli Stati Uniti sono davvero buoni amici. Ma una domanda: perché non avete detto della guerra agli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia, come il Giappone, prima di attaccare l'Iran?", così un cronista giapponese a Trump durante l'incontro con la premier Takaichi nello Studio Ovae della Casa Bianca. "Quando siamo entrati, siamo entrati molto duramente e non ne abbiamo parlato a nessuno perché volevamo la sorpresa. Chi conosce meglio del Giappone la sorpresa? Perché non ci avete avvertito di Pearl Harbor? Dovevamo fare una sorpresa e lo abbiamo fatto. E a causa di quella sorpresa, abbiamo eliminato nei primi due giorni molti più obiettivi di quanto ci aspettassimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump a cronista: Non ho avvertito di attacco a Iran? Giappone ama sorprese, come Pearl Harbour

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