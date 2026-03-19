Trump a cronista | Non ho avvertito di attacco a Iran? Giappone ama sorprese come Pearl Harbour – Il video

Un giornalista chiede a un rappresentante degli Stati Uniti se abbia ricevuto avvisi di un possibile attacco all’Iran. La risposta si concentra sul rapporto tra Giappone e Stati Uniti, con un riferimento a sorprese come l’attacco a Pearl Harbor. È stato diffuso un video in cui si discute di relazioni internazionali e di eventi storici senza fare commenti o deduzioni.

(Agenzia Vista) Usa, 19 marzo 2026 "Il Giappone e gli Stati Uniti sono davvero buoni amici. Ma una domanda: perché non avete detto della guerra agli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia, come il Giappone, prima di attaccare l'Iran?", così un cronista giapponese a Trump durante l'incontro con la premier Takaichi nello Studio Ovae della Casa Bianca. "Quando siamo entrati, siamo entrati molto duramente e non ne abbiamo parlato a nessuno perché volevamo la sorpresa. Chi conosce meglio del Giappone la sorpresa? Perché non ci avete avvertito di Pearl Harbor? Dovevamo fare una sorpresa e lo abbiamo fatto. E a causa di quella sorpresa, abbiamo eliminato nei primi due giorni molti più obiettivi di quanto ci aspettassimo. 🔗 Leggi su Open.online

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