Durante un controllo nelle aree verdi del paese, i carabinieri hanno sequestrato oltre un etto di hashish tradizionale e circa 30 grammi di White Hash, una variante chiara molto diffusa tra i giovani. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato in possesso di droga e di conseguenza denunciato. L’intervento ha portato all’identificazione e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Un controllo dei carabinieri nelle aree verdi del paese ha portato al sequestro di oltre un etto di hashish tradizionale e di circa 30 grammi di ’White Hash’, variante chiara particolarmente ricercata tra i più giovani. Per questo un ragazzo di 20 anni, residente a Gattatico, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio risale alla serata di martedì, quando i militari della stazione di Gattatico hanno intensificato i controlli nei pressi del parco pubblico di via Gramsci, zona che da tempo viene monitorata perché frequentata da gruppi di ragazzi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato con l’hashish bianco. Scatta la denuncia per il 20enne

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