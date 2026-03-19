Trovato con l’hashish bianco Scatta la denuncia per il 20enne

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo nelle aree verdi del paese, i carabinieri hanno sequestrato oltre un etto di hashish tradizionale e circa 30 grammi di White Hash, una variante chiara molto diffusa tra i giovani. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato in possesso di droga e di conseguenza denunciato. L’intervento ha portato all’identificazione e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Un controllo dei carabinieri nelle aree verdi del paese ha portato al sequestro di oltre un etto di hashish tradizionale e di circa 30 grammi di ’White Hash’, variante chiara particolarmente ricercata tra i più giovani. Per questo un ragazzo di 20 anni, residente a Gattatico, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio risale alla serata di martedì, quando i militari della stazione di Gattatico hanno intensificato i controlli nei pressi del parco pubblico di via Gramsci, zona che da tempo viene monitorata perché frequentata da gruppi di ragazzi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trovato con l8217hashish bianco scatta la denuncia per il 20enne
© Ilrestodelcarlino.it - Trovato con l’hashish bianco. Scatta la denuncia per il 20enne

Articoli correlati

Trovato con in tasca l'hashish già suddiviso in dosi, denuncia e foglio di via per un 20enneLa scoperta nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale: al giovane, residente fuori regione, è stata constatata anche la sua...

Pizzicato al parco con hashish e 150 euro in contanti: scatta denuncia per un uomoL’operazione ha avuto inizio quando alcuni agenti in abiti borghesi, appostati per monitorare i movimenti all'interno del parco, hanno individuato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trovato con l'hashish bianco Scatta la...

Temi più discussi: Fuori strada con l'auto, chiama i soccorsi e getta dieci chili di hashish nel canale di scolo; Trovato con l’hashish bianco. Scatta la denuncia per il 20enne; CORRIERE DELLA DROGA ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO: 19ENNE TROVATA CON 2,7 CHILI DI MARIJUANA E 210 GRAMMI DI HASHISH - Questura di Catania | Polizia di Stato; Un 'covo della droga' in casa: trovati marijuana, hashish e cocaina. Arrestato un 39enne.

trovato con l hashishTrovato con l’hashish bianco. Scatta la denuncia per il 20enneA casa del giovane sono stati rinvenuti 30 grammi della sostanza, più altri 100 di quella tradizionale ... msn.com

trovato con l hashishSelargius, trovato con 50gr di hashish e 30gr di marijuana: 56enne in manetteInsieme alla droga, sono stati sequestrati due bilancini elettronici necessari per la pesatura delle dosi e una somma di denaro in contanti ... cagliaripad.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.