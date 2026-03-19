Trova l’intruso | un possum dalla coda a spazzola tra i peluche dell’aeroporto di Hobart – Il video

Un possum con la coda a spazzola è stato filmato mentre si nascondeva tra i peluche in un negozio dell’aeroporto di Hobart, in Australia. Il mammifero ha attirato l’attenzione di un passeggero che stava osservando i souvenir e si è trovato di fronte a un animale che sembrava quasi invisibile tra gli oggetti esposti. Il video ha subito fatto il giro dei social network.

Perfettamente mimetizzato tra i peluche di un negozio dell’aeroporto di Hobart, in Australia, un possum dalla coda a spazzola ha sorpreso un passeggero che curiosava tra i souvenir. Il video è stato condiviso sull’account Instagram dello scalo australiano, che ha scritto “Riuscite a individuare l’impostore?”. Liam Bloomfield, il responsabile del punto vendita, ha affermato che sia il personale sia i clienti erano entusiasti di questa insolita visita. Non si sa come sia entrato né quanto sia stato all’interno dell’aeroporto, ma di certo si sa che l’animale ha cercato riparo tra i peluche dello scaffale del punto vendita. Dopo essere stato... 🔗 Leggi su Open.online

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