Troppo Bayern per l’Atalanta | Dea fuori dalla Champions tedeschi ai quarti

Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta con il punteggio di 4-1 all’Allianz Arena, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Champions League. La squadra tedesca affronterà nel prossimo turno il Real Madrid. La partita si è conclusa con la vittoria del Bayern, che ha dimostrato il proprio vantaggio sul campo. L’Atalanta è uscita dalla competizione.

Il Bayern Monaco supera 4-1 l’ Atalanta all’Allianz Arena e vola ai quarti di Champions, dove affronterà il Real Madrid. Soltanto una formalità per i bavaresi allenati da Kompany, che forti del 6-1 dell’andata, non devono fare altro che gestire il cospicuo vantaggio, giocando sempre in scioltezza. Il match si sblocca al 25’ grazie ad un rigore trasformato da Harry Kane. Il bomber inglese si fa parare il primo tentativo da Sportiello, che oltrepassa però la linea di porta con entrambi i piedi al momento dell’esecuzione. Nella ripresa il Bayern dilaga. Raddoppia al 54’ ancora Kane, con una splendida prodezza poi dopo due minuti è Lennart Karl a firmare il tris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Troppo Bayern per l’Atalanta: Dea fuori dalla Champions, tedeschi ai quarti Articoli correlati Champions League, troppo Bayern per l’Atalanta: Dea travolta 6-1I nerazzurri di Palladino subiscono una parziale di 6-1 negli ottavi di Champions League entrando nella storia come il quarto peggior passivo subito... Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresiChe per battere la corazzata bavarese sarebbe servito un miracolo lo sapevamo tutti ma ben pochi dei tifosi della Dea si aspettavano di vedere... Bayern Fans feiern 6-1 bei Atalanta Bergamo | Highlights Champions League | Südkurve München Una selezione di notizie su Troppo Bayern Temi più discussi: Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresi; Champions, troppo Bayern per l'Atalanta: Dea sconfitta 1-6; Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Troppo Bayern per l'Atalanta: impegno lodevole e tifosi encomiabili, ma contro questi marziani... Troppo Bayern per l’Atalanta: Dea fuori dalla Champions, tedeschi ai quartiTutto facile per la squadra di Kompany, che travolge 4-1 i nerazzurri. In grande spolvero Kane, autore di una doppietta. Gli altri gol di Karl, Luis Diaz e Samardzic ... ilgiornale.it Champions, troppo Bayern per l’Atalanta: la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresiNonostante l’assenza del talismano Kane, i biancorossi prendono a pallonate i bergamaschi, che subiscono un vero e proprio assedio dal primo all’ultimo minuto di gioco, rimediando una batosta storica ... msn.com Un Bayern diverso ma ugualmente temibile. Ancora troppo per l'Atalanta - facebook.com facebook De Roon: “Bayern troppo forte e troppo veloce, qualità pazzesca. Con l’Inter sarà…” x.com