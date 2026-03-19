Trevisani | Il Milan poteva avere serenamente i punti del Como

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato il rendimento del Milan durante questa stagione, sottolineando che la squadra di Allegri avrebbe potuto ottenere più punti, in particolare facendo riferimento alla partita contro il Como. Ha evidenziato come alcune occasioni e scelte tattiche abbiano influenzato il risultato finale, lasciando intendere che la squadra avrebbe potuto raccogliere di più.