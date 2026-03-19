Trevisani | Il Milan poteva avere serenamente i punti del Como
Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato il rendimento del Milan durante questa stagione, sottolineando che la squadra di Allegri avrebbe potuto ottenere più punti, in particolare facendo riferimento alla partita contro il Como. Ha evidenziato come alcune occasioni e scelte tattiche abbiano influenzato il risultato finale, lasciando intendere che la squadra avrebbe potuto raccogliere di più.
La sconfitta del Milan di Allegri contro la Lazio di Sarri continua a far discutere. Tra i vari volti del panorama calcistico, ha parlato anche Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo. Intervenuto durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, Trevisani ha voluto parlare dei rossoneri, ma non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: Milan, quanti punti mancano davvero all'obiettivo Champions? L'analisi degli ultimi 10 anni di Serie A Le parole di Riccardo Trevisani: "Se uno fa un'analisi che non si ferma solamente alla classifica, uno potrebbe dire che il Milan poteva avere serenamente i punti del Como in questo campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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