Treviglio Imeri One man show | bilancio degli ultimi due mandati a un anno dalle elezioni Bocche cucite sul successore

Il 17 marzo al Teatro Nuovo Treviglio si è tenuto un appuntamento dedicato al bilancio degli ultimi due mandati amministrativi. L’evento ha visto protagonista un singolo esponente politico che ha presentato i risultati raggiunti, senza coinvolgere altri rappresentanti o esponenti delle istituzioni locali. Al termine della serata, non sono state fornite indicazioni sul nome del possibile successore.

Treviglio. Un One Man Show in piena regola quello andato in scena nella serata di martedì 17 marzo al Teatro Nuovo Treviglio. Sul palco il sindaco Juri Imeri ha tracciato un bilancio dei suoi ultimi due mandati in vista delle elezioni comunali del 2027 che, però, non lo vedranno protagonista. A gremire la sala cittadini, sostenitori e i referenti dei vari partiti di centrodestra. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha ripercorso progetti, cantieri e iniziative, sottolineando continuità, competenza e concretezza come pilastri dell’azione amministrativa: dalla nuova scuola Masih, alla riqualificazione di piazza Setti, passando, anche, per il palazzetto dello sport, il museo Bianchi in arrivo, le iniziative legate a Treviglio Fiera e del nuovo padiglione da 9 milioni di euro che verrà cantierizzato a giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Braciere olimpico, ultimi giorni per assistere allo show gratis dalle 19 alle 23 all’Arco della Pace: fino a quando?Milano, 12 marzo 2026 – Ultimi giorni per assistere allo spettacolo del braciere olimpico all’Arco della Pace, il mini-show gratuito in programma... Man on Fire, Denzel Washington trova il suo degno successore nel remake NetflixDopo anni di sviluppo, Netflix ha svelato il trailer e la data d'uscita del remake di una delle più amate pellicole con Washington, che stavolta...