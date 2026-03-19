Trento-Triestina venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Trento e Triestina. La Triestina, dopo aver perso in casa contro la Pro Vercelli, ha ufficialmente retrocesso in serie D. Il Trento, attualmente terza in classifica, si prepara ad affrontare l’incontro al Rocco, con l’obiettivo di mantenere la sua posizione. La sfida promette di essere importante per entrambe le squadre.

Per la Triestina al termine del KO interno contro la Pro Vercelli è arrivata la matematica retrocessione in serie D, e quest’oggi il Trento terza forza del torneo dovrebbe avere vita facile al Rocco. Neppure Tesser è riuscito nel miracolo di recuperare una pesante penalizzazione di 23 punti e al tecnico Marino è stato affidato l’arduo compito di traghettare questa squadra verso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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