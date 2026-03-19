tre voci differenti del vocabolario fashion da conoscere a menadito

Il colore bordeaux continua a essere protagonista nel mondo della moda, mantenendo il suo spazio tra passerelle e look di strada. Tre espressioni diverse del vocabolario fashion riflettono questa tendenza, dimostrando come il colore rimanga presente e apprezzato anche dopo diverse stagioni di successo. La sua presenza si conferma come un elemento costante nel panorama stilistico attuale.

D opo diverse stagioni da protagonista assoluto tra passerelle e street style, il bordeaux non mostra alcun segno di cedimento. Anzi: se un tempo era considerato un colore prettamente autunnale, oggi conquista anche la primavera e si conferma tra le nuance più sofisticate e versatili del 2026. Il merito è della sua allure glamour e suadente, capace di elevare qualsiasi outfit, dall’abbigliamento agli accessori. Come abbinare i pantaloni bordeaux: 5 idee di stile eleganti e attuali per il 2026 X Leggi anche › Pantaloni color vino: la guida pratica agli abbinamenti più eleganti di stagione Non solo bordeaux. Anche il burgundy e il borgogna si guadagnano un posto di prestigio tra le tendenze colori del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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