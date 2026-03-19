tre sorelle e il loro patto

Durante una vacanza in Repubblica Dominicana, tre sorelle si trovano coinvolte in un incidente quando Elena, interpretata da Clara Galle, investe accidentalmente con l’auto uno sconosciuto. La scena si svolge tra momenti di sorpresa e tensione, mentre le sorelle cercano di capire come gestire la situazione e affrontare le conseguenze dell’incidente. La vicenda si svolge nel contesto di una giornata di relax e incontri familiari.

Durante una vacanza di famiglia nella Repubblica Dominicana, Elena (Clara Galle) investe accidentalmente con la sua auto uno sconosciuto. Disperata e in preda al panico, chiama in soccorso le sorelle, Paula (Claudia Salas) e Cris (Paula Usero). A quel punto le tre donne si trovano a decidere come gestire l'incidente: Elena rischia di finire in prigione, lasciando la figlia Ane, piccolissima, di fatto senza una madre. Sino a che punto saranno disposte a spingersi per salvarla? Inizia così la miniserie Netflix, di sei episodi, intitolata Quella notte e tratta dal romanzo bestseller di Gillian McAllister. Ogni episodio offre una prospettiva diversa sulla vicenda sino all'episodio finale che salda tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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