Tre nomi di Florence Knapp sono al centro di un romanzo che esplora come una singola parola possa cambiare il corso di una vita. La storia si concentra su una madre, la quale vive un istante in cui il mondo si ferma e il futuro si riduce a un suono, una sillaba che sembra riempire l’aria di un’ombra sottile e persistente.

C’è un momento, nella vita di ogni madre, in cui il mondo si sospende e il futuro sembra racchiuso in una sillaba, in una consonante, in un suono che aleggia nell’aria come polvere di luce. Per Cora, protagonista assoluta e silenziosa di Tre nomi, il romanzo d’esordio di Florence Knapp pubblicato in Italia da Garzanti nel febbraio 2026 nella traduzione di Federica Merati, quel momento arriva in una sera di ottobre del 1987, mentre fuori le raffiche di vento battono contro il cancello e dentro la tempesta è tutta interiore. Domattina dovrà registrare il nome di suo figlio. E da quella scelta — dall’inchiostro che traccerà quelle lettere sul... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tre nomi di Florence Knapp: il romanzo che dimostra come una sola parola possa scrivere (o cancellare) una vita

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