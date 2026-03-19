Per la 30ª giornata di fantacalcio, sono tre centrocampisti da tenere d’occhio: uno tra i più affidabili, un elemento che può garantire punti sicuri e una scommessa con potenziale. Sono i giocatori che non si possono lasciare in panchina, considerando le loro prestazioni recenti e le opportunità di rendimento che offrono. La scelta di questi tre può fare la differenza in questa fase della stagione.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo (ore 18.30) con l'anticipo tra Cagliari e Napoli, mentre chiudere il turno domenica sera sarà la sfida tra Fiorentina e Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti è il momento di scoprire i tre migliori centrocampisti da schierare al fantacalcio in questa giornata. Fabregas gli ha affidato le chiavi della regia e Luca Da Cunha (43 crediti) sta guidando il Como verso traguardi impensabili a inizio stagione. Anche contro la Roma, pur senza portare bonus, il centrocampista francese ha confermato tutto il suo valore: uomo ovunque, qualità nelle giocate e più di un’occasione per andare a segno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata

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