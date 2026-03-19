Per la 30ª giornata di fantacalcio, ci sono tre attaccanti da prendere in considerazione: un giocatore di alta classifica, una certezza e una scommessa. Questi tre profili sono indicati come quelli da non escludere nell’undici offensivo, considerando le loro recenti prestazioni e le opportunità di gol che potrebbero avere. La scelta di questi attaccanti potrebbe influenzare significativamente i punteggi della giornata.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo (ore 18.30) con l'anticipo tra Cagliari e Napoli, mentre chiudere il turno domenica sera sarà la sfida tra Fiorentina e Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti è il momento di scoprire i tre migliori attaccanti da schierare al fantacalcio in questa giornata. Donyell Malen (53 crediti) sarà impegnato negli ottavi di Europa League, ma è difficile immaginare che Gasperini possa rinunciare a lui nella sfida contro il Lecce. Non solo per la carenza di alternative, ma soprattutto per l’impatto che l’olandese sta avendo in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata

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