Alle 18:30 del 19 marzo 2026, il traffico a Roma risultava molto intenso lungo tutto il percorso. L'informazione proviene dalla rete Luceverde, che segnala un ondata di veicoli in movimento e rallentamenti significativi in diverse zone della città. La situazione interessa le principali arterie e strade di collegamento, causando rallentamenti diffusi e code in vari punti.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono incolonnamenti a tratti tra le uscite Pisana e Aurelia e tra Cassia e Flaminia proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica complicare la situazione un incidente avvenuto all'altezza della Nomentana nel sud dell' anello in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana e poi sempre in carreggiata esterna altre code tra le uscite Prenestina e Tiburtina decisamente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 18:30

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