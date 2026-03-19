Traffico Roma del 19-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 19 marzo 2026, l'infomobilità di Roma, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha diffuso aggiornamenti sul traffico nel tratto del Raccordo. La comunicazione riguarda le condizioni attuali e eventuali disagi sulla rete stradale della capitale. Le informazioni sono state trasmesse per informare gli automobilisti che percorrono la zona in quel momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico con code tra gli svincoli Casilina e Appia per un incidente all'altezza della Tuscolana è sempre sul raccordo traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Ardea in direzione Aurelia poi in via Salaria rallentamenti all'altezza del Prato della signora in direzione centro a Roma Sud sulla Pontina rallentamenti all'altezza di facciano in direzione Eur al via già da questa mattina il piano della viabilità nella zona del Foro Italico in vista della partita di Europa League che si giocherà stasera alle 21 all'Olimpico l'incontro Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 11-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... CI SONO RIMASTO MALE Tutto quello che riguarda Traffico Roma del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 19-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia traffico in coda anche in esterna tra ... romadailynews.it Traffico Lazio del 19-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Nelle notti del 16, 17 e 18 marzo via Roma chiusa al traffico - facebook.com facebook