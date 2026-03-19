Alle 7:30 del 19 marzo 2026, il traffico a Roma presenta code sul Raccordo Anulare tra il bivio per la diramazione e altre tratte principali. La circolazione risulta rallentata e si registrano congestioni che coinvolgono diverse corsie. Le autorità indicano che il traffico resta intenso nella zona, con tempi di percorrenza maggiorati rispetto alla norma.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sul Raccordo Anulare tra il bivio per la diramazione Roma sud e la via Appia nelle due direzioni traffico incolonnato lungo la carreggiata esterna Prenestina Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Viale Palmiro Togliatti è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra via di Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro città sulla via Salaria code per traffico e per una riduzione di carreggiata tra l'aeroporto dell'Urbe l'uscita per la tangenziale est e intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Roma e tagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 07:30

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