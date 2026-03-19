Traffico occhio alla chiusura | stop in via Firenze per 4 ore

A Prato, oggi, via Firenze sarà chiusa al traffico per quattro ore. La chiusura si rende necessaria per permettere alla Commissione comunale di effettuare controlli sui locali di pubblico spettacolo. La misura riguarda un tratto della strada e sarà in vigore dalle 9 alle 13. La chiusura potrebbe influire sulla circolazione e sui percorsi di alcuni mezzi.

Prato, 19 marzo 2026 – Per consentire la verifica della Commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo, che effettuerà il sopralluogo per esaminare la richiesta di ampliamento della capienza del Lungobisenzio, venerdì 20 marzo dalle 9 alle 13 sarà chiuso al traffico il tratto di via Firenze compreso tra la rotatoria del ponte alla Vittoria e via Paolo Giorgi. Nel tratto interessato sarà vietato anche il transito ai pedoni. Durante la fase di chiusura, chi proviene da Ponte alla Vittoria-piazza della Stazione e volesse raggiungere viale della Repubblica sarà deviato in ponte Venti Settembre, via Tiziano, via Tiepolo, via Giotto, via Arcivescovo Martini, via Ferrucci, poi regolare in viale della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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