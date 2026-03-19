Alle 17:30 del 19 marzo 2026, i dati sulla viabilità nel Lazio segnalano un traffico intenso a Roma. La rete di informazione locale, curata da Luz Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti sull’attuale situazione del traffico nella capitale. Le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire al meglio la circolazione e informare gli utenti in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico molto intenso In teoria sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono incolonnamenti tra le uscite le classi e Flaminia proseguendo in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica nella zona sud in carreggiata esterna cosa attratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana critica la situazione sulla Flaminia Dov'è il traffico risulta congestionato in uscita da Roma ci sono lunghe code da Corso Francia fino al raccordo quindi in direzione di Prima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-03-2026 ore 17:30

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