Alle 9:30 di questa mattina, il traffico sulla rete autostradale del Lazio si presenta nel complesso fluido. Le principali arterie evidenziano pochi rallentamenti, senza code significative o interruzioni. La situazione si mantiene stabile e senza disagi rilevanti per i veicoli in transito. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti lungo la giornata.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra salario Nomentano ed ancora tra P ed Ardeatina intenso il traffico anche sulla via Pontina con code tra Tor de' Cenci e l'Eur proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Antrodoco e sigillo nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti per lavori notturni sulla A1 Roma Napoli resterà chiuso tra le 22 di questa sera alle 5 domattina lo svincolo di Ferentino in uscita per il traffico proveniente da Napoli è in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-03-2026 ore 09:30

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