Come si può sopportare il dolore di avere sette costole rotte? Si immagina quanto possa essere difficile ogni respiro, considerando che si respira tra dodici e venti volte al minuto, per diversi giorni consecutivi. La situazione descrive la condizione di persone che si sentono tradite dallo stato e devono affrontare un dolore intenso e costante.

? Come si respira con sette costole rotte? Proviamo a immaginare quanto può essere doloroso ogni atto respiratorio, tra dodici e venti volte al minuto, per giorni. La denuncia che Daniela Zinnanti ha presentato a febbraio con quel dolore addosso non è stata sufficiente a salvarla dall’ex compagno. L’undicesimo femminicidio del 2026 si è consumato la scorsa settimana a Messina, nell’attesa del braccialetto elettronico che il giudice aveva disposto per l’uomo un mese prima. È arrivato due giorni dopo il brutale accoltellamento della donna. Non sappiamo per certo se le avrebbe risparmiato la vita: chi può dire quanto un dispositivo con funzione di controllo e deterrenza sia efficace nel dissuadere un potenziale assassino? Ma è possibile, anzi probabile. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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