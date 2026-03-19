Tottenham Atletico Madrid 3-2 vittoria inutile per gli Spurs! E’ addio alla Champions | neanche le parate di Vicario salvano Tudor

Nel match tra Tottenham e Atletico Madrid, gli Spurs hanno ottenuto una vittoria per 3-2, ma questa non è bastata a qualificarsi in Champions League. Nonostante le parate di Vicario, Tudor ha visto sfumare la possibilità di passare il turno. La partita si è conclusa con un risultato che non ha evitato l’eliminazione del team inglese.

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